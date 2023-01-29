Песков опроверг информацию о запланированных разговорах Путина с Шольцем

Песков: экономические данные РФ засекречены из-за ведущейся против страны гибридной войны

МИД: в Москве ориентируются на официальное заявление Минобороны и Вооруженных сил Ирана по атаке дронов на военные объекты в стране

СМИ: канцлер ФРГ Шольц заявил, что хочет продолжить общение с Путиным

Фернандес: страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине

41 человек погиб в Пакистане из-за падения в пропасть автобуса