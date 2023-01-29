Песков опроверг информацию о запланированных разговорах Путина с Шольцем
В рабочем графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но российский лидер остается открытым для общения. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов», - заявил Песков.
Ранее Шольц отметил, что планирует продолжать общение с Путиным по телефону. Об этом канцлер рассказал в интервью Tagesspiegel, напомнив, что последний раз представители государств общались в начале декабря. Шольц намерен вести телефонные переговоры с российским президентом, «потому что необходимо разговаривать друг с другом».
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