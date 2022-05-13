Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе

По его словам, он указал российскому лидеру на то, что утверждение, будто на Украине правят нацисты, неверно, а также призвал к скорейшему прекращению огня.

«И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию», - добавил немецкий канцлер.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе телефонного разговора Путин заявил Шольцу, что переговоры Москвы и Киева фактически заблокированы украинской стороной.