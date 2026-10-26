В РФ заявили, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции

По его словам, студенческий список в своём первом же поствыборном официальном заявлении отметил, что не введёт санкции против России.

При этом экспер указал, что сейчас «говорить о каких-то конкретных шагах в области внешней политики» рано, так как ещё не понятно, «кто станет новым премьер-министром, кто станет кандидатом в президенты и будущим президентом Сербии».

«В «Студенческом списке“ нет каких-то однозначно антироссийских или однозначно прозападных лиц»... он состоит главным образом из врачей и профессуры, которая выступила двигателем протестов последних двух лет против Вучича»,- заключил Бондаренко.

Ранее коалиция «Объединенная Сербия» экс-президента этой страны Александра Вучича проиграла досрочные парламентские выборы, прошедшие при рекордной явке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

