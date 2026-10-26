Власти эмирата Рас-Аль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли все пляжи на неопределенный срок в связи с разливом нефти в Персидском заливе. Специалисты принимают меры по локализации нефтяного пятна у побережья эмирата Умм-Аль-Кувейн. Ранее власти Умм-Аль-Кувейна временно закрыли все пляжи и прибрежные зоны, а в эмирате Шарджа ограничили доступ на пляж Аль-Хамрия. Арутюнов отметил, что в регионе часто происходят инциденты с нефтепродуктами, поэтому власти всегда готовы к этому.

«По статистике, у нас 70% туристов отдыхают в Дубае, 10% — в Абу‑Даби и 7-8% — в Рас‑эль‑Хайме. Большая часть отелей держит пляжи открытыми. Вопросы возникли у некоторых отелей, расположенных ближе к зоне проблемы. При этом отели охотно помогают с переселением туристов в другие гостиницы. Среди наших туристов нет жалоб на кожные высыпания и тому подобное. Есть туристы, для которых море не так принципиально: они отдыхают у бассейнов. Подобные ситуации в северных эмиратах возникают не в первый раз. Там периодически бывают проблемы из‑за проплывающих судов — даже в мирное время. В стране работают специальные службы, которые очень оперативно всё расчищают. Я думаю, закрытие пляжей носит временный характер — на несколько дней. У служб наготове стоят катера, которые всё очищают», — сказал собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин сказал в пресс-центре НСН, что Таиланд лидирует по числу бронирований на Новый год.

