«Безумству храбрых поем мы песню! А если серьезно, то у нас уже был блокбастерище про то, как советский солдат во время войны между Северной Кореей и Южной спас Ким Ир Сена. Он называется «Секунда на подвиг», советский фильм. Не знаю, как он прошел в КНДР, но, наверное, нормально, потому что у них "особое" кино. Но у нас, конечно, это был не просто провал, а позорище. Это был редкий случай, когда советскую продукцию в СССР начали ругать в печати, а такие продукции ругать было не принято, даже неудачные. То есть здесь это было спущено сверху: “Чтоб больше такого не было, не надо нам никаких Северных Корей”. Это был единственный пример сотрудничества в этой сфере, и на этом оно закончилось», – напомнил Шпагин.

По мнению критика, единственным жанром, который бы могли снимать совместно Россия и КНДР сегодня, может стать только сказка.

«Что мы можем снимать вместе? У них не так давно получил гран-при местного, так сказать, «Оскара», фильм «Хорошо работать на шахтах…» или как-то там. Ну уже достаточно названия, чтобы понять, что они там снимают. Видимо, от безысходности. Иными словами, если мы что-то и можем снимать совместно с Северной Кореей, то только сказки. Но надо ли нам это? У нас производство сказок есть и без КНДР», – считает Шпагин.

Ранее научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал НСН, как КНДР после получения ядерного оружия начала повышать уровень жизни и при чем тут Россия и Китай.

