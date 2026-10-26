«Только сказки»: Какими будут совместные фильмы России и КНДР
Совместное кинопроизводство с Северной Кореей для России не сулит ничего перспективного, заявил НСН Александр Шпагин.
Россия могла бы снимать совместные фильмы с КНДР, но в лучшем случае сказки. Опыт съемок в самой Северной Корее был у СССР. Он был единичным и максимально неудачным, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
Россия и КНДР обсуждают возможность совместного производства художественных фильмов. По словам гендиректора «Роскино» Эльзы Антоновой, речь идет о взаимном участии как кинематографистов в проектах двух стран, так и перспективы организации съемок российских фильмов в локациях Корейской Народно-Демократической Республики, передает ТАСС. По мнению Шпагина, это начинание заведомо обречено на провал.
«Безумству храбрых поем мы песню! А если серьезно, то у нас уже был блокбастерище про то, как советский солдат во время войны между Северной Кореей и Южной спас Ким Ир Сена. Он называется «Секунда на подвиг», советский фильм. Не знаю, как он прошел в КНДР, но, наверное, нормально, потому что у них "особое" кино. Но у нас, конечно, это был не просто провал, а позорище. Это был редкий случай, когда советскую продукцию в СССР начали ругать в печати, а такие продукции ругать было не принято, даже неудачные. То есть здесь это было спущено сверху: “Чтоб больше такого не было, не надо нам никаких Северных Корей”. Это был единственный пример сотрудничества в этой сфере, и на этом оно закончилось», – напомнил Шпагин.
По мнению критика, единственным жанром, который бы могли снимать совместно Россия и КНДР сегодня, может стать только сказка.
«Что мы можем снимать вместе? У них не так давно получил гран-при местного, так сказать, «Оскара», фильм «Хорошо работать на шахтах…» или как-то там. Ну уже достаточно названия, чтобы понять, что они там снимают. Видимо, от безысходности. Иными словами, если мы что-то и можем снимать совместно с Северной Кореей, то только сказки. Но надо ли нам это? У нас производство сказок есть и без КНДР», – считает Шпагин.
Ранее научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал НСН, как КНДР после получения ядерного оружия начала повышать уровень жизни и при чем тут Россия и Китай.
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