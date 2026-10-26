Многие инициативы по поддержанию здоровья детей стоит проверить, так как они могут оказаться профанацией, рассказал НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.



Российские дети и подростки проводят с цифровыми устройствами в 1,5–3 раза больше времени, чем рекомендуется, а это влияет на их здоровье. Об этом сообщил Институт профилактической медицины Пироговского университета. Выводы опубликовали «Известия». Терюшкова не удивила ситуация.