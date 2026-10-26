В Госдуме потребовали навести порядок в школьных спортивных клубах
Показатели здоровья детей растут только в отчетах, заявил НСН Роман Терюшков.
Многие инициативы по поддержанию здоровья детей стоит проверить, так как они могут оказаться профанацией, рассказал НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
Российские дети и подростки проводят с цифровыми устройствами в 1,5–3 раза больше времени, чем рекомендуется, а это влияет на их здоровье. Об этом сообщил Институт профилактической медицины Пироговского университета. Выводы опубликовали «Известия». Терюшкова не удивила ситуация.
«Результаты исследования Пироговского университета подтверждают системную проблему, на которую мы обращаем внимание уже несколько лет. Популяризация спорта и дополнительные баллы ЕГЭ за выполнение нормативов ГТО — полезные стимулирующие меры, но они не способны заменить полноценную систему физического воспитания ребёнка. Главное противоречие заключается в том, что официальные показатели вовлеченности детей в занятия физкультурой и спортом растут, а показатели их здоровья и физической подготовленности не демонстрируют сопоставимого улучшения. Проблема заключается не только в статистике. Не менее серьезные вопросы вызывает организация физического воспитания в самой системе образования. Третий урок физкультуры сегодня не гарантирован каждому школьнику. За последние пять лет школьные спортивные клубы появились практически во всех школах страны. Однако сопоставимого увеличения числа учителей физической культуры не прослеживается. Кто фактически проводит занятия в этих клубах, когда и с какой нагрузкой? Насколько они реально работают, а не существуют исключительно в ведомственной отчётности?», — отметил он.
Ранее сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед и мать четверых детей Елена Мельникова раскрыла в пресс-центре НСН, почему рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью.
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