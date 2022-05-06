МИД РФ: НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались

По его словам, со стороны стран НАТО и Евросоюза продолжается двуличная политика. Зайцев подчеркнул, что поставки вооружений на Украину продолжаются.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США пытаются затянуть специальную военную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России.

