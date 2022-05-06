МИД РФ: НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались
Североатлантический альянс выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, однако делает все, чтобы этого не произошло. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
По его словам, со стороны стран НАТО и Евросоюза продолжается двуличная политика. Зайцев подчеркнул, что поставки вооружений на Украину продолжаются.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США пытаются затянуть специальную военную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru