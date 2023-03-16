Посол: США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
США, Канада и Евросоюз в преддверии второго саммита «Россия-Африка» требуют от африканских лидеров чуть ли не прекратить сотрудничество с РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.
По словам дипломата, подобных примеров много.
«Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран», — рассказал Озеров в беседе с РИА Новости.
Посол указал, что министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала санкции в отношении России во всех государствах, которые посещала в ходе африканского турне, пишет «Свободная пресса». Как напомнил Озеров, глава Минфина угрожала быстрой и решительной реакцией на нарушение ограничений. Посол назвал это примером «шантажа, откровенного диктата и угроз», недопустимых в современном мире.
Второй саммит «Россия-Африка» пройдет в июле текущего года, пишет РИА ФАН.
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