Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине. Но, вместе с тем, страны, которые входят в альянс, окажут финансовую и гуманитарную поддержку Киеву, а также будут поставлять ему товары военного назначения.

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«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», - подчеркнул Шольц.

Заявление главы германского правительства прозвучало в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, отметил, что военный блок приветствует прямые контакты канцлера ФРГ с президентом России по Украине.

Ранее в Китае обвинили НАТО в украинском кризисе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергФРГНАТО
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