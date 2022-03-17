Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине. Но, вместе с тем, страны, которые входят в альянс, окажут финансовую и гуманитарную поддержку Киеву, а также будут поставлять ему товары военного назначения.
«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», - подчеркнул Шольц.
Заявление главы германского правительства прозвучало в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, отметил, что военный блок приветствует прямые контакты канцлера ФРГ с президентом России по Украине.
Ранее в Китае обвинили НАТО в украинском кризисе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Мишустин призвал не допустить роста цен
- Ретейлер сообщил о «всплесках иррационального спроса» на сахар
- Глава гильдии ювелиров предрёк сокращение потребления золота в России
- Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине
- Мишустин: Россияне и бизнес с кредитами с плавающей ставкой смогут их реструктуризировать
- Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в РФ
- Мишустин: В службы занятости смогут обращаться граждане под риском увольнения
- Мишустин заявил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае
- Правительство РФ запретило экспорт лесоматериалов в недружественные страны
- Американской баскетболистке продлили срок ареста в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru