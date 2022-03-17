Шольц: НАТО не будет вмешиваться в происходящее на Украине

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», - подчеркнул Шольц.

Заявление главы германского правительства прозвучало в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, отметил, что военный блок приветствует прямые контакты канцлера ФРГ с президентом России по Украине.

Ранее в Китае обвинили НАТО в украинском кризисе.