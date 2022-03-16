НАТО усилит защиту на границах с Россией

Министры военных ведомств стран НАТО приступили к разработке комплексного плана обороны от России, передает ТАСС. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Байден заявил, что США ответят на действия России против НАТО

По его словам, этот документ будет содержать систему мер по сдерживанию так называемой российской угрозы на земле, в небе, на море и в киберпространстве.

Столтенберг сообщил также, что все последствия происходящего на Украине будут рассмотрены на следующей неделе на саммите НАТО.

Ранее политолог Максим Жаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что НАТО во главе с США и Великобританией ведет против России прокси-войну с помощью Украины.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ЗащитаУгрозыРоссияНАТО
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