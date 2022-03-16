НАТО усилит защиту на границах с Россией

По его словам, этот документ будет содержать систему мер по сдерживанию так называемой российской угрозы на земле, в небе, на море и в киберпространстве.

Столтенберг сообщил также, что все последствия происходящего на Украине будут рассмотрены на следующей неделе на саммите НАТО.

Ранее политолог Максим Жаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что НАТО во главе с США и Великобританией ведет против России прокси-войну с помощью Украины.

