Шольц начал работу над мирным планом по Украине

В издании уточняют, что план может предусматривать передачу части территорий Украины России.

По мнению авторов материала, недовольный итогами выборов на востоке Германии немецкий канцлер пытается стать частью истории как «канцлер мира» и таким образом поправить пошатнувшуюся позицию в политике. Напомним, Социал-демократическую партию, членом которой является Шольц, в Саксонии поддержали лишь 7,3% избирателей, еще меньше сторонников партии оказалось в Тюрингии — 6,1%.

О неприятии предлагаемого Шольцем сценария не раз заявляли украинские власти, которые требуют вывести российские войска с территорий, потерянных ВСУ после 24 февраля 2022 года.

Ранее Шольц подчеркнул, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения его скорейшего завершения.

