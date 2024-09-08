Лавров заявил о «судорогах и агонии» режима Зеленского

Крах киевского режима на фоне боев в Курской области очевиден для всех, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео с комментарием главы ведомства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

{{related_post_l@v6b3vhY}}

«Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, очевидны для всех», - сказал Лавров.

По его словам, украинцы остаются братским народом для России. Он выразил уверенность, что усилия Запада по превращению Киева в угрозу для Москвы провалятся.

Ранее Лавров сообщил об уточнении доктрины России о применении ядерного оружия, напоминает «Радиоточка НСН».

