Лавров заявил о «судорогах и агонии» режима Зеленского
Крах киевского режима на фоне боев в Курской области очевиден для всех, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео с комментарием главы ведомства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
{{related_post_l@v6b3vhY}}
«Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, очевидны для всех», - сказал Лавров.
По его словам, украинцы остаются братским народом для России. Он выразил уверенность, что усилия Запада по превращению Киева в угрозу для Москвы провалятся.
Ранее Лавров сообщил об уточнении доктрины России о применении ядерного оружия, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о разводах
- Глава Volkswagen сообщил о «небывалом кризисе» европейского автопрома
- СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях
- Лавров заявил о «судорогах и агонии» режима Зеленского
- ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
- Алаудинов: ВСУ сменили тактику на курском направлении
- Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US Open
- Из-за атаки беспилотника под Белгородом загорелся промышленный ангар
- Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ
- МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru