Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине
В конфликте на Украине настал момент для обсуждения его скорейшего завершения, заявил в интервью телеканалу ZDE канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Глава правительства Германии выразил уверенность, что для завершения конфликта пройдет новая мирная конференция. Присутствие России на ней Шольц назвал необходимым.
По словам канцлера, ФРГ продолжит делать все для оказания помощи Украине.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Однако точной даты их проведения руководитель американского военного ведомства не назвал, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru