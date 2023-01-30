Шольц исключил поставки истребителей Украине

Как отметил глава правительства ФРГ, после принятия решения по поставкам Киеву танков Leopard 2 важно, чтобы техника попала на Украину как можно быстрее. При этом Шольц посоветовал не вступать в постоянную гонку вооружений, пишет «Свободная пресса». Канцлер также отметил, что поставки оружия не делают Берлин стороной конфликта.

Кроме того, Шольц заявил, что не заинтересован в эскалации ситуации и готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет Газета.ру.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген высказал мнение, что Украине необходимо отправить истребители для «более эффективной защиты».

