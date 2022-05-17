Шольц и Зеленский назвали условие мирного разрешения конфликта на Украине

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в своём Twitter написал, что мирное урегулирование конфликта на Украине станет возможно только после прекращения боевых действий.

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По его словам, такое заявление сделали канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров.

«Они дали понять, что дипломатическое решение путём переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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