Шольц и Зеленский назвали условие мирного разрешения конфликта на Украине

По его словам, такое заявление сделали канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров.

«Они дали понять, что дипломатическое решение путём переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией.