МИД: Переговоры с Украиной не идут
17 мая 202212:59
Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса», — цитирует замглавы МИД РИА Новости.
По словам замминистра, переговоры не продолжаются ни в каком виде, и Киев не предоставил ответ на российский проект договора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru