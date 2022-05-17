МИД: Переговоры с Украиной не идут

Украина фактически вышла из переговорного процесса с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса», — цитирует замглавы МИД РИА Новости.

По словам замминистра, переговоры не продолжаются ни в каком виде, и Киев не предоставил ответ на российский проект договора.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаМИД РФ
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