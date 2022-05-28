Шольц и Макрон призвали Путина к переговорам с Зеленским

Телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эмманюэлем Макроном касались урегулирования конфликта на Украине. Беседа продолжалась 90 минут, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», - цитирует Хебештрайта ТАСС.

Он отметил, что беседа президентов была организована по инициативе лидеров Германии и Франции.

Ранее пресс-служба Кремля передала подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем о положении дел на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговорыГермания
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