Шольц и Макрон призвали Путина к переговорам с Зеленским

«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», - цитирует Хебештрайта ТАСС.

Он отметил, что беседа президентов была организована по инициативе лидеров Германии и Франции.

Ранее пресс-служба Кремля передала подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем о положении дел на Украине.

