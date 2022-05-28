Путин с Макроном и Шольцем обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре

«В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники диалога обсудили остановленный по вине Киева переговорный трек. Российский президент подтвердил открытость страны к возобновлению диалога, отмечает «Интерфакс».

Также Владимир Путин поднял тему «продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса».

Кроме того, президенты РФ и Франции, а также канцлер Германии обсудили вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций. Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», - заявили в пресс-службе Кремля.

По мнению Путина, наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции позволит снять напряженность на продовольственном рынке. При этом, подчеркнул президент РФ, потребуется снятие соответствующих санкций.

Как заявили в Кремле, главы государств договорились продолжить контакты.

