В Совфеде предупредили Вашингтон о реакции Москвы на поставку американских ракет Украине

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — сказал политик.

По мнению сенатора, действия руководства США провоцируют эскалацию украинского кризиса и мешают процессу переговоров России и Москвы.

«То, что США задумали, не только против России, но и против Европы», — считает Цеков.

По данным источников The Wall Street Journal, реактивные системы залпового огня производства США поступят на Украину в ближайшие недели, приграничных районов России.

Ранее в журнале The New York Times появилась публикация о планах администрации президента США одобрить поставку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи.

