В Совфеде предупредили Вашингтон о реакции Москвы на поставку американских ракет Украине
Вашингтон получит от Москвы адекватный ответ, если Киев использует американские ракеты для ударов по российским городам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Сергей Цеков.
«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — сказал политик.
По мнению сенатора, действия руководства США провоцируют эскалацию украинского кризиса и мешают процессу переговоров России и Москвы.
«То, что США задумали, не только против России, но и против Европы», — считает Цеков.
По данным источников The Wall Street Journal, реактивные системы залпового огня производства США поступят на Украину в ближайшие недели, приграничных районов России.
Ранее в журнале The New York Times появилась публикация о планах администрации президента США одобрить поставку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи.
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