СМИ: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов Москвы

Власти Франции, Германии, а также европейский Центральный Банк проявляют осторожность в вопросе конфискации замороженных активов Москвы, так как опасаются последствий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, беспокойство вызывают ответные меры России, нацеленными на европейские активы. Также может пошатнуться финансовая стабильность и статус евро как резервной валюты.

Данный радикальный шаг может заставить другие страны отказаться от хранения своих средств в западных валютах, чтобы не оказаться в подобной ситуации в случае, если однажды они попадут под такие санкции.

Ранее Минфин США оценил риски от конфискации замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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