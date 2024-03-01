СМИ: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов Москвы
Власти Франции, Германии, а также европейский Центральный Банк проявляют осторожность в вопросе конфискации замороженных активов Москвы, так как опасаются последствий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, беспокойство вызывают ответные меры России, нацеленными на европейские активы. Также может пошатнуться финансовая стабильность и статус евро как резервной валюты.
Данный радикальный шаг может заставить другие страны отказаться от хранения своих средств в западных валютах, чтобы не оказаться в подобной ситуации в случае, если однажды они попадут под такие санкции.
Ранее Минфин США оценил риски от конфискации замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов Москвы
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