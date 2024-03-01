СМИ: ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов Москвы

По данным агентства, беспокойство вызывают ответные меры России, нацеленными на европейские активы. Также может пошатнуться финансовая стабильность и статус евро как резервной валюты.

Данный радикальный шаг может заставить другие страны отказаться от хранения своих средств в западных валютах, чтобы не оказаться в подобной ситуации в случае, если однажды они попадут под такие санкции.

Ранее Минфин США оценил риски от конфискации замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

