Сенат Швейцарии поддержал передачу активов России Украине
Сенат Швейцарии большинством голосов проголосовал за передачу Украине заблокированных активов России, заявила пресс-служба парламента республики.
«Авуары российского государства и близких ему организаций, замороженные в рамках санкций, должны иметь возможность быть переданными в качестве репараций Украине», - говорится в сообщении.
Документ поддержал 21 сенатор, против высказались 19. При этом представитель партии «Центр» Беат Ридер призвал к осторожности при изъятии российских активов.
Швейцария 1 марта присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. В черный список ЕС попали более 190 физических и юридических лиц, включая 27 иностранных компаний, заподозренных в поддержке оборонного комплекса РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru