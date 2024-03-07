Сенат Швейцарии поддержал передачу активов России Украине

«Авуары российского государства и близких ему организаций, замороженные в рамках санкций, должны иметь возможность быть переданными в качестве репараций Украине», - говорится в сообщении.

Документ поддержал 21 сенатор, против высказались 19. При этом представитель партии «Центр» Беат Ридер призвал к осторожности при изъятии российских активов.

Швейцария 1 марта присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. В черный список ЕС попали более 190 физических и юридических лиц, включая 27 иностранных компаний, заподозренных в поддержке оборонного комплекса РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

