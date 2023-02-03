Шольц анонсировал телефонные переговоры с Путиным

Немецкие власти считают необходимым сохранять регулярные контакты с президентом РФ в расчёте на «какие-то подвижки вперед».

В четверг Владимир Путин в Волгограде заявил, в частности, что у германской элиты выветрилась память о борьбе с нацистами, а также назвал невероятным тот факт, что России вновь «угрожают немецкими танками». Как сообщает НСН, в правительстве ФРГ сегодня заявили, что приняли к сведению эти слова российского лидера.

