Шольц анонсировал телефонные переговоры с Путиным
Глава правительства Германии Олаф Шольц в ближайшие недели планирует организовать телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Это подтвердил официальный представитель кабинета министров ФРГ.
Канцлер анонсировал эти телефонные переговоры в ходе встречи с жителями Марбурга. Как подчеркнул представитель правительства, Шольц настроен переговорить с российским лидером, несмотря на его заявления в Волгограде в ходе праздничных мероприятий по случаю 80-летия окончания Сталинградской битвы, а также разные точки зрения на украинские события.
Немецкие власти считают необходимым сохранять регулярные контакты с президентом РФ в расчёте на «какие-то подвижки вперед».
В четверг Владимир Путин в Волгограде заявил, в частности, что у германской элиты выветрилась память о борьбе с нацистами, а также назвал невероятным тот факт, что России вновь «угрожают немецкими танками». Как сообщает НСН, в правительстве ФРГ сегодня заявили, что приняли к сведению эти слова российского лидера.
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