В кабмине ФРГ заявили, что приняли к сведению слова Путина о танках

Комментируя заявления президента России Владимира Путина относительно поставок Украине западных танков он отметил, что немецкое правительство приняло эти слова к сведению, однако они не влияют на готовность канцлера Олафа Шольца продолжать диалог с Москвой.

«Федеральное правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента... Но эти поставки — поддержка, а не участие... И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно», — добавил Хебештрайт.

Он добавил, что поддержку Украине оказывают многие другие страны, а передача Киеву оружия стороне не делает Берлин прямым участником конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы, и «применением бронетехники дело не закончится», пишут «Известия».