В кабмине ФРГ заявили, что приняли к сведению слова Путина о танках
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у Германии и России «совершенно разные оценки» событий на Украине, сообщает РИА Новости.
Комментируя заявления президента России Владимира Путина относительно поставок Украине западных танков он отметил, что немецкое правительство приняло эти слова к сведению, однако они не влияют на готовность канцлера Олафа Шольца продолжать диалог с Москвой.
«Федеральное правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента... Но эти поставки — поддержка, а не участие... И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно», — добавил Хебештрайт.
Он добавил, что поддержку Украине оказывают многие другие страны, а передача Киеву оружия стороне не делает Берлин прямым участником конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы, и «применением бронетехники дело не закончится», пишут «Известия».
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