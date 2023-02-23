Шойгу заявил, что Запад стремится расчленить Россию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России в очередной раз грозит серьёная опасность, сообщает РИА Новости.

Шойгу: Украина понимает невозможность победить Россию военным путём

Выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии он отметил, что коллективный Запад, испльзуя Украину, стремится расчленить Россию и лишить ее независимости.

«Эти попытки обречены на провал», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают перемалывать всё вооружение и технику, которые Запад передаёт Украине, сообщает НСН.

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ФОТО: Минобороны РФ
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