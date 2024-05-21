Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Афганистана
21 мая 202400:32
Россия встревожена нападениями на туристов в Афганистане, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство рекомендует россиянам отказаться от посещения этой страны из-за сложной ситуации с безопасностью в Афганистане. Речь идет о теракте 17 мая.
Тогда на рынке в городе Бамиан прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Погибли трое граждан Испании, есть пострадавшие европейцы.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru