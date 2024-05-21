Совбез ООН не принял проект российской резолюции о космической гонке вооружений
21 мая 202400:15
Совет Безопасности ООН на заседании не принял проект резолюции России, направленной на предотвращение гонки вооружений в космосе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на российское постпредство в международной организации.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что принятие или не принятие резолюции покажет, насколько Запад хочет избежать препятствий для милитаризации космоса.
Ранее Небензя заявил, что космос не должен быть ареной для гонки вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru