Украинский беспилотник уничтожен в Белгородской области
21 мая 202400:01
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит над территорией Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Атака была осуществлена 20 мая около 21:45 мск. После этого сработали системы противовоздушной обороны. Аппарат был уничтожен.
Ранее ракетная опасность была объявлена в белгородском Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru