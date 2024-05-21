Украинский беспилотник уничтожен в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит над территорией Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

Атака была осуществлена 20 мая около 21:45 мск. После этого сработали системы противовоздушной обороны. Аппарат был уничтожен.

Ранее ракетная опасность была объявлена в белгородском Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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