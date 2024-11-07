Шойгу: Запад выбирает между продолжением уничтожения Украины и переговорами
Запад оказался перед выбором – продолжать финансирование Киева и уничтожение украинцев или же начать договариваться исходя из сложившихся реалий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
Он отметил, что обстановка в конфликте на Украине складывается не в пользу Киева. По словам Шойгу, план Запада превратить Украину в орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, тогда как киевский режим стал управляемым извне террористом.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что объявивший о своей победе на выборах президента США Дональд Трамп выполнит свое обещание по остановке боевых действий на Украине. Однако, по его мнению, действия Трампа приведут к заморозке конфликта, а не его окончанию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru