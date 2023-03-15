Шойгу провел телефонные переговоры с шефом Пентагона

Беседа состоялась 15 марта. Переговоры прошли по инициативе американской стороны, сообщили в военном ведомстве РФ.

Шойгу и Остин созвонились после инцидента с беспилотником США MQ-9 в небе над Черным морем. Дрон резко маневрировал, потерял управление и рухнул в воду.

В Минобороны заявили, что российские истребители не применяли оружие против американского БПЛА.

Инцидент прокомментировали в Госдепартаменте США. Там заявили, что действия России носили непреднамеренный характер, передает НСН.

