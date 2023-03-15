Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником
Во внешнеполитическом ведомстве США прокомментировали инцидент с американским беспилотным аппаратом MQ-9 над Черным морем.
В Госдепе выразили мнение, что действия России были непреднамеренными. Истребители РФ не имели цели уничтожить американский дрон, предположили в ведомстве.
Инцидент с американским БПЛА произошел во вторник, 14 марта. Летательный аппарат упал в Черное море.
В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не применяли оружие против беспилотника. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость и упал в воду.
Россия должна отстоять свой суверенитет на фоне инцидента с американским беспилотником, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Дерипаска о крахе SVB: канарейка в угольной шахте уже сдохла
- СМИ вспомнили пророчества бывшего лидера «КиШ» Горшка об Украине
- ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в полуфинале Кубка России
- «Туфлей не били!»: Посол Антонов рассказал об уважительной беседе в Госдепе
- Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах
- Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником
- Пригожин подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер»
- Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ
- «Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
- Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru