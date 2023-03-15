Госдеп счел непреднамеренными действия РФ в ситуации с беспилотником

В Госдепе выразили мнение, что действия России были непреднамеренными. Истребители РФ не имели цели уничтожить американский дрон, предположили в ведомстве.

Инцидент с американским БПЛА произошел во вторник, 14 марта. Летательный аппарат упал в Черное море.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не применяли оружие против беспилотника. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость и упал в воду.

Россия должна отстоять свой суверенитет на фоне инцидента с американским беспилотником, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает НСН.

