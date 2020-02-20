Шнуров в стихах проанализировал реакцию на своё вступление в «Партию Роста»

Пнул тему, видимо, больную,

Я рад, что всем не безразличен.

Умы нешуточно волную,

Партийным жестом, воплем, кличем.

Дорожкой, скажем так, кривой

Иду, шаги повсюду гулки.

Членом быть мне не впервой,

И напрягать чужие булки.

Могу по-прежнему цеплять

Тех …, что кандидаты,

Но полагаю, что …

По-осени считать цыплят.

Ранее ряд известных личностей иронично отреагировали на вступление Шнурова в партию. В частности, депутат Наталья Поклонская посмеялась над депутатскими амбициями Шнурова также в стихах.



