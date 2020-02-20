Шнуров в стихах проанализировал реакцию на своё вступление в «Партию Роста»
Музыкант Сергей Шнуров в новом стихотворении, опубликованном в Instagram, отреагировал на общественную реакцию на свое вступление в «Партию Роста».
Пнул тему, видимо, больную,
Я рад, что всем не безразличен.
Умы нешуточно волную,
Партийным жестом, воплем, кличем.
Дорожкой, скажем так, кривой
Иду, шаги повсюду гулки.
Членом быть мне не впервой,
И напрягать чужие булки.
Могу по-прежнему цеплять
Тех …, что кандидаты,
Но полагаю, что …
По-осени считать цыплят.
Ранее ряд известных личностей иронично отреагировали на вступление Шнурова в партию. В частности, депутат Наталья Поклонская посмеялась над депутатскими амбициями Шнурова также в стихах.
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