Шнур пошел в рост

Глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил об этом на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге. Это дало повод некоторым СМИ предположить, что Сергей Шнуров будет выдвигаться кандидатом от Партии роста в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году. После такой новости самого Сергея Шнурова спросили, не поменялось ли его отношение к песне, которую он исполнял в фильме «День выборов», нецензурно высмеивая выборы и тех, кто в них участвует. Шнуров заявил, что более не считает ее актуальной, да и текст писал не он, а лидер группы «Несчастный случай». В свою очередь, Алексей Кортнев в эфире НСН заметил, что раз Шнуров решил куда-то избираться, то использованную в песне терминологию ему придется применять и по отношению к самому себе.

«Думаю, что только стремление вступить в какую-то партию, а стало быть, стремление куда-то выбираться повлияло на позицию Сережи Шнурова. Просто ему, очевидно, не очень хочется применять этот довольно хлесткий термин к себе. Но раз он пошел в политику, значит, придется».

По словам Сергея Шнурова, сам он пока не решил, будет ли принимать участие в выборах в Госдуму или в Заксобрание Санкт-Петербурга. До этих выборов надо еще дожить, - сказал Шнуров, добавив, что ему нужно «отдышаться» после вступления в партию.

Примерно год назад стало известно о включении Сергея Шнуров в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Тогда не все оценили идею председателя комитета Елены Ямпольской хотя бы по той причине, что творчество Шнурова изобилует обсценной лексикой. Включение такого сочинителя в Общественный совет при думском комитете по культуре, например, депутат Виталий Милонов в эфире НСН тогда смог объяснить желанием показать таким, как Шнуров, что такое настоящая культура. И тогда Сергей Шнуров остался верен себе: на включение своей кандидатуры в состав совета он отозвался неприличными стихами.

Резкий поворот Сергея Шнурова с пути музыканта-нонконформиста на еще более скользкую тропу политической деятельности тоже не остался без стихотворного комментария. Но не его самого, а на сей раз Натальи Поклонской – депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма. Разумеется, сочинение обошлось без матерной брани. Правда, и без рифмы тоже…

