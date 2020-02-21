Телеграм: Партийный Шнур и бесплатные проститутки
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сергей Шнуров пошел в Рост
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии Роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Музыкант не исключает возможности баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года.
«Всевидящее око» пытается представить роль Шнурова в партии:
«Шнуров в политике – это, по крайней мере, не скучно. Насколько продуктивно – уже совсем другой вопрос. По ощущениям, конечно, получить яркого популиста шансов больше, чем эффективного функционера. Редакция Ока бы предпочла поставить Шнурова в независимые комментаторы на избирательной кампании. Ну, как на спортивных матчах, чтобы регулярно вел трансляции. Вот в такой роли он бы точно немало хорошего привнес».
«Методичка» считает, что Шнуров органично вписывается в концепцию Партии роста:
«Шнуров в "Партии Роста" – это не совсем карнавал. Шнуров успешный с точки зрения коммерции музыкант и продюсер. Он состоявшийся бизнесмен в шоубизнесе. Для партии бизнесменов он подходит по всем критериям. С политической точки зрения Шнуров тоже вполне для "Партии Роста". "Партия Роста" – это партия отстаивания интересов бизнеса, а не каких-то политических взглядов, за или против Путина. <…> У Шнурова много песен, которые можно интерпретировать за или против. В Крым он ездит, а на Донбасс нет, потому что второе – это политика. Нашим и вашим – это основа творчества Шнура; главное, что была прибыль. Нашим и вашим – это основа бизнеса; главное, чтобы была прибыль».
«Номенклатура» рассуждает о том, что партия даст Шнурову, а Шнуров партии:
«По данным некоторых СМИ, речь может даже идти о том, что Шнуров может возглавить список партии [на выборах в Госдуму – ред.]. В таком случае клоунский образ партии будет окончательно оформлен и закреплен в массовом сознании. Как все-таки недолог путь от образа команды по обеспечению экономического рывка до команды, которую возглавит Шнуров. <…> Сложно представить какую-то лучшую кандидатуру для создания инфошума, чем Шнуров. Партия явно чем-то смогла очень заинтересовать музыканта. Наверняка аналогичные предложения ему поступали и из других квази-партий, которые будут заниматься тем же».
«Темник» отмечает, что ход удачный, но перспективы пока неясны:
«При включении в предвыборную игру Шнуров станет отрабатывать умеренную оппозиционную повестку. Председатель "Партии Роста" Борис Титов доволен – его политическая структура по-прежнему востребована у политадминистраторов. Однако пока неизвестна роль партии – украшение предвыборного ландшафта или претендент на попадание в Госдуму».
«ПолитГид» полагает, что от вступления музыканта в партию выигрывают все:
«Если понаблюдать за деятельностью Сергея Шнурова, то в последнее время он постепенно интегрировался в общественно-политическую повестку. Вошел, например, в общественный комитет Госдумы по культуре. Да и часто высказывается на злобу дня. Скорее всего, Шнуров будет участвовать в думских выборах. Для "Партии Роста" он будет главной звездой. И для Кремля тоже выгодно – больше внимания к выборам».
Судья Конституционного суда не считает Россию правопреемницей СССР
СМИ опубликовали особое мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского, в котором он назвал СССР «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей Советского Союза и его «репрессивно-террористических деяний».
«Мейстер» предлагает Арановскому быть последовательным в своей логике:
«Будучи юристом, Арановский не может не понимать, что отказ от правопреемства должен вести к логичному отрицанию не только преступлений, но и приобретений советской власти. В частности, от места постоянного члена Совбеза ООН, дающего России "право вето". Поднимает он и территориальный вопрос: принадлежность бывших провинций империи и полученного СССР Калининграда. Может быть, Арановскому стоит начать с отрицания своего собственного диплома и ученой степени, полученной от "незаконно созданного государства"?»
«Железная логика» рассуждает о том, кому может быть на руку высказывание судьи:
«Он [Арановский – ред.] неправ. Особенно учитывая временные обстоятельства – канун 75-летия Победы и остервенелую атаку на эту дату со стороны разного рода подонков. По факту он подыграл и им, и всем тем, кому важно постоянно поддерживать в обществе саму эту тему – конфликта условно красных и условно белых. Попытка сделать его бесконечным, безусловно, от лукавого, так как в этом варианте несет в себе только разрушение. Вопрос не в наследовании прошлого – его нельзя изменить и бессмысленно отрекаться. Это все равно, что отречься от самого себя до 1991-го года и сказать, что после 1991-го я – это анти-я. Или так же, как говорить, что мы не наследники своих родителей, включая и хорошее, и плохое».
«Сolonelcassad» пишет о правовых последствиях практического воплощения отказа от правопреемства:
«Если серьезно, то отказ от правопреемственности СССР обнуляет договора, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий, на которые и без этого выдвигаются территориальные претензии».
Журналистка Юлия Витязева обращает внимание на то, что статус спикера делает распространенное в либеральной среде мнение максимально конфликтогенным:
«Безусловно, если кому-то резко захотелось покаяться и пойти в ногу с модными нынче веяниями – то это его сугубо личное горе. В конце концов, у нас свободная страна, и никто никому не мешает посыпать голову пеплом, стеная о тоталитаризме, терроре и репрессиях. Но одно дело, когда подобным мазохизмом занимается состоящий на зарплате у "ненаших" безликий аноним из Твиттера, член признанного иноагентом "Мемориала" или просто перечитавший Солженицына впечатлительный обыватель, и совсем другое – человек, имеющий прямое отношение к судебной ветви государственной власти».
«Орда» рассуждает о том, что поможет предотвратить высказывания, направленные на раскол общества:
«Что нужно сделать, чтобы наезды чиновников, судей, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса на историю России (в любой ее форме) стали полностью неприемлемыми? <…> Нужно сделать так, чтобы считать Крым – нашим, а Россию – наследницей СССР было престижно. Для начала можно создать "Общество любителей истории СССР" и оформить его как "закрытый элитный масонский клуб только для богатых православных спонсоров им. Ленина" с фейсконтролем, своим "балом Татлер" и взносами по 6000 долларов в год. В Мавзолей пускать только по пригласительным билетам, а билеты продавать только в ГУМе, прямо рядом со шмотом Balenciaga. Человек, который отказывается от наследия СССР и хочет вернуть Крым, должен выглядеть в глазах других потребителей убого и не гламурно, как лох в паленом Армани. Это может показаться бредом, но суровая реальность такова: до тех пор, пока любовь к родине во всех ее исторических проявлениях не будет статусным потреблением, ничего не изменится».
Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд за ЮКОС
Апелляционный суд Гааги обязал Россию заплатить по иску бывших акционеров ЮКОСа. Тем самым суд аннулировал решение, принятое в 2016 году окружным судом Гааги, согласно которому Россия освобождалась от выплат.
Политолог Владимир Корнилов полагает, что в сложившихся обстоятельствах гаагские судьи просто не могли вынести иного решения:
«Очередное беспредельное решение голландского суда по делу ЮКОСа стало результатом оголтелой антироссийской пропаганды, обеспеченной тамошними СМИ. Я вспоминаю, как в голландских газетах третировали своего адвоката, выигравшего минувший процесс для России – мол, работает на врага. И как в таких условиях обеспечить независимость судебного процесса? А теперь представьте, как в этих же условиях будет работать в Голландии заранее политизированное судилище по делу MH17!»
«Мюсли вслух» считают, что все еще впереди:
«Подчеркнем – это еще не конец истории. <…> Россия может обжаловать решение апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. Правовая позиция России в споре сводится к 2 главным пунктам: 1) истцы не были добросовестными инвесторами, они получили контроль над НК ЮКОС с помощью взяток и 2) претензии истцов базируются на договоре к Европейской Энергетической хартии, который не ратифицирован Россией».
«Люди и звери» рассуждают о том, как скажется решение суда на отношении к Михаилу Ходорковскому в России:
«Ходорковский пытается изучить общественное мнение по поводу решения Нидерландов о выплате 50 миллиардов акционерам Юкоса. <…> Сейчас он стремится убедить своих последователей, что выплаты для России – это благо, поскольку может этим самым сокрушить режим. Но в то же время понимает, что трезвый анализ покажет, что он манипулирует людьми в своих целях. И семьи открыточников и Объединенных демократов вместе с активистами могут ощутить на себе последствия судебных решений. И кроме как гнева, испытать ничего не могут. Денег на борьбу с Путиным Ходорковский выделяет только для нескольких весьма непопулярных персонажей из числа тусовки активистов. Мотивировать свои действия по утоплению самих себя ради выгоды олигархов здравые люди не способны. Отсюда повышение критического мышления у части протестующих и снижение [количества – ред.] активных членов, поддерживающих деятельность Ходорковского в России».
«Политтранзит» пишет, чем грозит России решение гаагского суда:
«С решением апелляционного суда Гааги обязать Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа формально открывается возможность отчуждения имущества, принадлежащего РФ. Дипломатам надо решить этот вопрос, иначе он может испортить повестку ближайших нескольких лет».
«Политген» прогнозирует, как может развиваться ситуация:
«Ясное дело, что возвращать Ходору и его подельникам бабки никто не собирается. Эта песенка стара и повторяется с периодичностью раз в 2-3 года, начиная с 2014. Так же, как никто не собирается выполнять решения Гааги по Крыму и Донбассу. Вспоминаем грядущую поправку в Конституцию об установлении приоритета российского права над международным. Но вот с зеркальными мерами вопрос щекотливый. Ведь "партнеры" могут снова попробовать оттяпать очередное иностранное имущество российских компаний. Вот тогда и надо будет применять зеркальные меры».
Скандальная эвакуация украинцев из Китая
Жители нескольких регионов Украины протестовали против размещения на их территории эвакуированных из КНР граждан. Боясь заразиться, украинцы пикетировали аэропорты, блокировали дороги, жгли покрышки. Украинские СМИ сообщили, что под Тернополем жители провели молебен против размещения эвакуированных в их регионе. В Новых Санжарах Полтавской области автобусы с привезенными на карантин гражданами забросали камнями. Звучали призывы отправить эвакуированных в Чернобыль.
«АДЕКВАТ» усмотрел в реакции украинцев аналогии с компьютерной игрой:
«В известной игрушке про вирусы Plague inc есть такая особенность: если в какой то стране случается натуральная жесткая эпидемия с большим количеством смертей, то это вполне исторично может перерасти в панику и бунты, а закончиться анархией. Глядя на украинскую эпопею с эвакуацией из Китая, понимаешь, что алгоритм игрушки оценивает иных представителей человечества очень уж оптимистично: для паники и беспорядков там оказалось достаточно опасений, что кто-то может заболеть».
«Kotsnews» попытался представить себе чувства людей, вернувшихся домой и встреченных подобным образом:
«Страшно представить себе, что чувствуют украинцы в самолете, который летит сейчас из Киева в Харьков. Вот они приземлились в столице, два часа дозаправки. Все это время они проводят в соцсетях, просматривая ролики о том, как их встречает страна. С горящими покрышками, перекрытыми дорогами, бэтээрами, драками с омоном. Как прокаженных встречает. Как чумных. Ощущение низкобюджетного фильма-катастрофы».
«Доктор прописал» удивляется тому, что украинская оппозиция использует напуганных сограждан как разменную монету в политической борьбе:
«Депутат Верховный рады от партии Порошенко Олег Синютка считает, что эвакуированных в связи со вспышкой коронавируса из Китая граждан Украины тайно привезут во Львов. И это месть за то, что область на президентских выборах не голосовала за Зеленского. Если не ошибаемся, то такую версию событий видим впервые. Пока вроде еще никто не додумался объявить карантин изощренной политической местью».
«Daily War» рассуждает о том, что Украина пожинает плоды собственных фейков:
«Информационное оружие отработало бумерангом. С того момента, как первые россияне с подозрением на заражение коронавирусом были эвакуированы из Китая на Родину, не только украинские пранкеры (в духе Вольнова), но и украинские СМИ распространяли фейки, что в России едва ли не эпидемия. "Аааа, они все умрут". И вот теперь, начитавшись всей этой бредятины, сами украинцы встречают своих же сограждан, попавших в беду, как прокаженных. Очень показательно. P.S. А в России вчера прошло награждение медиков и сотрудников санатория, где находились на карантине эвакуированные. Ни у кого заболевание не было выявлено. Врачи рассказали, что прощаться с "пациентами" было тяжело, все очень сдружились за время карантина».
«Мышь в овощном» считает, что если украинские власти не смогут обеспечить безопасный карантин собственным гражданам, то Россия могла бы предложить помощь попавшим в беду людям:
«Полагаем, что правильным шагом могло бы быть публичное объявление о готовности России принять граждан Украины и Белоруссии, а возможно, и других стран бывшего СССР, эвакуируемых из Китая. Нет сомнений в том, что мы в состоянии обеспечить содержание этих людей как на период карантина, так и, при необходимости, на время их выздоровления. При этом выявление в числе эвакуированных носителей вируса могло бы помочь российским ученым в изучении новой инфекции. Про имиджевые приобретения нашей страны при реализации такого сценария промолчим, как про абсолютно самоочевидную вещь».
Поп назвал гражданских жен бесплатными проститутками
Протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов заявил, что женщины в гражданском браке – это «бесплатные проститутки», чем ожидаемо вызвал бурю негодования. Извиняться протоирей отказался, за него это пришлось делать главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Слова Смирнова вызвали такой резонанс, что их комментировали депутаты Госдумы и представители Совета при президенте по правам человека, а официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила как-нибудь заодно назвать и мужчин, которые живут в гражданском браке. Смирнов не заставил себя уговаривать и в пресс-центре НСН назвал таких мужчин «национальной катастрофой» и «нравственно ущербными».
«Такая страна» сокрушается вместе с протоиереем Смирновым:
«Короче, капец у нас население: одни – бесплатные проститутки, другие – платные, а мужики вообще выродились. Классический цугцванг».
«РАЙ и мкАД» напоминает, что это не первое высказывание Смирнова, вызвавшее негативный общественный резонанс:
«Протоиерей Димитрий Смирнов как глава патриаршей комиссии по делам семьи, а также лицо представительное, должен поработать над своими публичными выступлениями. Его высказывания как отдельно взятого священника ассоциируются в обществе с позицией всей церкви, хотя это не всегда так. Не извиняться же РПЦ постоянно».
В связи с высказываниями протоиерея на него написали заявления в прокуратуру, Следственный комитет и МВД. «Церковь сегодня» удивляется личности заявителя:
«Заявление на священника в СК, МВД и прокуратуру написала телеведущая и адвокат Екатерина Гордон, защищающая, как известно, другую телеведущую – Алену Водонаеву. Водонаева недавно отметилась постом о "быдле" и об абортах, которым заинтересовались правоохранительные органы. К высказываниям Водонаевой у Гордон абсолютно нет никаких вопросов, но отец Димитрий – как он посмел?»
А «РосСкандал» узнал, как оппозиция использует заявление Смирнова в политической борьбе:
«Лидер бурятского "Яблока" запустила флешмоб "Я бесплатная проститутка". Наталья Семенова предлагает женщинам Бурятии именно так ответить на скандальное заявление представителя РПЦ Дмитрия Смирнова. Если что, это пока наиболее "рабочий" проект Семеновой за последнее время. До этого она хотела идти на выборы с лозунгом "Не ссыте людям в глаза!". И предлагала узаконить однополые браки, чтобы поднять турпоток».
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