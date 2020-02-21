Телеграм: Партийный Шнур и бесплатные проститутки

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СМИ опубликовали особое мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского, в котором он назвал СССР «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей Советского Союза и его «репрессивно-террористических деяний».



«Мейстер» предлагает Арановскому быть последовательным в своей логике:

«Будучи юристом, Арановский не может не понимать, что отказ от правопреемства должен вести к логичному отрицанию не только преступлений, но и приобретений советской власти. В частности, от места постоянного члена Совбеза ООН, дающего России "право вето". Поднимает он и территориальный вопрос: принадлежность бывших провинций империи и полученного СССР Калининграда. Может быть, Арановскому стоит начать с отрицания своего собственного диплома и ученой степени, полученной от "незаконно созданного государства"?»

«Железная логика» рассуждает о том, кому может быть на руку высказывание судьи:

«Он [Арановский – ред.] неправ. Особенно учитывая временные обстоятельства – канун 75-летия Победы и остервенелую атаку на эту дату со стороны разного рода подонков. По факту он подыграл и им, и всем тем, кому важно постоянно поддерживать в обществе саму эту тему – конфликта условно красных и условно белых. Попытка сделать его бесконечным, безусловно, от лукавого, так как в этом варианте несет в себе только разрушение. Вопрос не в наследовании прошлого – его нельзя изменить и бессмысленно отрекаться. Это все равно, что отречься от самого себя до 1991-го года и сказать, что после 1991-го я – это анти-я. Или так же, как говорить, что мы не наследники своих родителей, включая и хорошее, и плохое».

«Сolonelcassad» пишет о правовых последствиях практического воплощения отказа от правопреемства:

«Если серьезно, то отказ от правопреемственности СССР обнуляет договора, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий, на которые и без этого выдвигаются территориальные претензии».

Журналистка Юлия Витязева обращает внимание на то, что статус спикера делает распространенное в либеральной среде мнение максимально конфликтогенным:

«Безусловно, если кому-то резко захотелось покаяться и пойти в ногу с модными нынче веяниями – то это его сугубо личное горе. В конце концов, у нас свободная страна, и никто никому не мешает посыпать голову пеплом, стеная о тоталитаризме, терроре и репрессиях. Но одно дело, когда подобным мазохизмом занимается состоящий на зарплате у "ненаших" безликий аноним из Твиттера, член признанного иноагентом "Мемориала" или просто перечитавший Солженицына впечатлительный обыватель, и совсем другое – человек, имеющий прямое отношение к судебной ветви государственной власти».

«Орда» рассуждает о том, что поможет предотвратить высказывания, направленные на раскол общества:

«Что нужно сделать, чтобы наезды чиновников, судей, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса на историю России (в любой ее форме) стали полностью неприемлемыми? <…> Нужно сделать так, чтобы считать Крым – нашим, а Россию – наследницей СССР было престижно. Для начала можно создать "Общество любителей истории СССР" и оформить его как "закрытый элитный масонский клуб только для богатых православных спонсоров им. Ленина" с фейсконтролем, своим "балом Татлер" и взносами по 6000 долларов в год. В Мавзолей пускать только по пригласительным билетам, а билеты продавать только в ГУМе, прямо рядом со шмотом Balenciaga. Человек, который отказывается от наследия СССР и хочет вернуть Крым, должен выглядеть в глазах других потребителей убого и не гламурно, как лох в паленом Армани. Это может показаться бредом, но суровая реальность такова: до тех пор, пока любовь к родине во всех ее исторических проявлениях не будет статусным потреблением, ничего не изменится».

