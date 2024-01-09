«Шило на мыло?»: Названы основные задачи нового премьера Франции Атталя

«Это беспрецедентное назначение, но думается, что здесь не только его личные связи, но и то, что он сумел себя зарекомендовать очень деятельным человеком. Он в 2016 году вовремя примкнул к движению президента Франции Эммануэля Макрона и таким образом стал постепенно входить в его ближний круг. Хотя политикой он занимается, судя по французской прессе, с 2002 года, когда он был еще студентом. Считается, что он должен продолжить курс проведения реформ, которые с большим трудом давались его предшественнице. Борн уже исчерпала свой ресурс, ей очень трудно далось принятие пенсионного закона, были демонстрации, протестовали полгода. Очень сложно прошел закон об эмиграции. Это были наиболее тяжелые и резонансные законы, которые во многом подорвали доверие к правительству Борн», - сказал Федоров.

Он отметил, что Атталю придется наладить отношения с оппозицией, чтобы добиться ее поддержки при принятии законопроектов.

«Последнее время, судя по опросам, более 60% считали, что нужно менять премьер-министра. Посмотрим, удастся ли молодому премьеру наладить отношения с оппозицией, пойти на какие-то уступки. В Нацсобрании проправительственная коалиция не имеет большинства, поэтому для принятия законопроектов необходимо добиваться поддержки оппозиции», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Федоров указал, что с назначением нового премьера Макрон хочет «открыть новую страницу» в своем правлении.