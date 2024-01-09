«Шило на мыло?»: Названы основные задачи нового премьера Франции Атталя
Молодому премьеру придется наладить отношения с оппозицией, чтобы добиться ее поддержки при принятии законопроектов, отметил в эфире НСН Сергей Федоров.
Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, доверие к которой было подорвано, предположил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН.
Ранее министр образования Франции Габриэль Атталь стал новым премьером страны. Он стал самым молодым французским политиком на этой должности — ему 34 года. Накануне, 8 января, в отставку подала Элизабет Борн, занимавшая пост главы французского правительства с мая 2022 года. Правительство под ее руководством не раз критиковали, кабмину выдвигали вотум недоверия, в частности, из-за реформы пенсионного возраста, которая вызвала протесты по всей стране. Федоров напомнил, что Атталь занимается политикой с 2002 года.
«Это беспрецедентное назначение, но думается, что здесь не только его личные связи, но и то, что он сумел себя зарекомендовать очень деятельным человеком. Он в 2016 году вовремя примкнул к движению президента Франции Эммануэля Макрона и таким образом стал постепенно входить в его ближний круг. Хотя политикой он занимается, судя по французской прессе, с 2002 года, когда он был еще студентом. Считается, что он должен продолжить курс проведения реформ, которые с большим трудом давались его предшественнице. Борн уже исчерпала свой ресурс, ей очень трудно далось принятие пенсионного закона, были демонстрации, протестовали полгода. Очень сложно прошел закон об эмиграции. Это были наиболее тяжелые и резонансные законы, которые во многом подорвали доверие к правительству Борн», - сказал Федоров.
Он отметил, что Атталю придется наладить отношения с оппозицией, чтобы добиться ее поддержки при принятии законопроектов.
«Последнее время, судя по опросам, более 60% считали, что нужно менять премьер-министра. Посмотрим, удастся ли молодому премьеру наладить отношения с оппозицией, пойти на какие-то уступки. В Нацсобрании проправительственная коалиция не имеет большинства, поэтому для принятия законопроектов необходимо добиваться поддержки оппозиции», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Федоров указал, что с назначением нового премьера Макрон хочет «открыть новую страницу» в своем правлении.
«Предполагается, что Макрон, назначая нового премьера, пытается открыть новую страницу в своем правлении. У него последняя пятилетка: он провластвовал практически два года, осталось три. Макрон попытается и бросить пряник оппозиции, чтобы она была довольна в лице республиканцев, и не разругаться с левыми, которые его тоже критикуют. Задача сложная, но другого пути нет. В ближайшие дни мы увидим, как будет реагировать оппозиция, которая уже критически высказалась об Аттале, считая, что это шило на мыло и ничего хорошего не сулит», - резюмировал он.
Атталь в 2017 году был избран в Национальное собрание Франции от 10-го избирательного округа в департаменте О-де-Сен. Уже на следующий год он стал государственным секретарем Министерства национального образования в правительстве Эдуара Филиппа. Тогда он также стал одним из самых молодых политиков, занявших этот пост, передает «Радиоточка НСН».
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