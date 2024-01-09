СМИ: Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь

Новым премьер-министром Франции стар министр образования Габриэль Атталь, сообщает телеканал BFMTV.

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Таким образом, Атталь стал самым молодым главой кабинета министров в истории страны. Он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона «Возрождение» Стефаном Сежурне.

Накануне экс-премьер Элизабет Борн подала заявление с просьбой об об отставке, президент страны Эммануэль Макрон принял ее прошение.

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ФОТО: X.com / @GabrielAttal
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