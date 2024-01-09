СМИ: Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь
9 января 202414:21
Новым премьер-министром Франции стар министр образования Габриэль Атталь, сообщает телеканал BFMTV.
Таким образом, Атталь стал самым молодым главой кабинета министров в истории страны. Он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона «Возрождение» Стефаном Сежурне.
Накануне экс-премьер Элизабет Борн подала заявление с просьбой об об отставке, президент страны Эммануэль Макрон принял ее прошение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru