СМИ: Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь

Таким образом, Атталь стал самым молодым главой кабинета министров в истории страны. Он не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона «Возрождение» Стефаном Сежурне.

Накануне экс-премьер Элизабет Борн подала заявление с просьбой об об отставке, президент страны Эммануэль Макрон принял ее прошение.

