Французский сенатор предложил заселить пустующие парижские квартиры бездомными
Французский сенатор Ян Бросса предложил передать бездомным пустующие квартиры в столице страны Париже. Соответствующая петиция опубликована на сайте политики.
Сенатор отметил, что в Париже насчитывается 330 тысяч бездомных. За прошлый год их число выросло на 30 тысяч.
Бросса обратил внимание, что в Париже увеличилось количество пустующих квартир. На сегодняшний день не занято 130 тысяч жилых помещений — это 10% всего городского фонда, уточнил он.
Ранее сообщалось, что власти американского Сан-Франциско выгнали с улиц города бездомных перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает «Радиоточка НСН».
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