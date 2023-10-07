Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал в Гранаде
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Гранаде 5-6 октября. Об этом сообщает Bloomberg.
Политики в ходе саммита согласились провести посвященную вопросу миграции встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Однако премьер-Испании Педро Санчес счел, что она «отвлекает от официальных переговоров», и «в раздражении» отменил совместную пресс-конференцию с главой британского правительства.
По данным Bloomberg, в Евросоюзе многие обеспокоены количеством мигрантов, при этом некоторые лидеры не занимаются этим вопросом: тема миграции может нанести вред политической карьере.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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