Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал в Гранаде

Политики в ходе саммита согласились провести посвященную вопросу миграции встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Однако премьер-Испании Педро Санчес счел, что она «отвлекает от официальных переговоров», и «в раздражении» отменил совместную пресс-конференцию с главой британского правительства.

По данным Bloomberg, в Евросоюзе многие обеспокоены количеством мигрантов, при этом некоторые лидеры не занимаются этим вопросом: тема миграции может нанести вред политической карьере.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

