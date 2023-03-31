Столтенберг поприветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал решение турецкого парламента.
Генассамблея парламента Турции в ночь на пятницу ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Столтенберг поприветствовал это решение.
По словам генсека, голосование турецкого парламента завершает процесс присоединения Финляндии к блоку. Это сделает НАТО «сильнее и безопаснее», написал Столтенберг в своих соцсетях.
Финляндия может присоединиться к альянсу до конца текущей недели, заявил президент страны Саули Ниинисте, передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Столтенберг поприветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в НАТО
- Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
- Белый дом: Индия никогда не станет союзницей США
- РЖД представит российский аналог «Ласточки» в августе
- Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу
- Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
- Власти объяснили громкие звуки над Белгородом
- Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО
- В Совфеде предложили внести изменения в закон о гражданской обороне
- Белый дом признал невозможность лишения России членства в СБ ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru