Столтенберг поприветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал решение турецкого парламента.

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Генассамблея парламента Турции в ночь на пятницу ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Столтенберг поприветствовал это решение.

По словам генсека, голосование турецкого парламента завершает процесс присоединения Финляндии к блоку. Это сделает НАТО «сильнее и безопаснее», написал Столтенберг в своих соцсетях.

Финляндия может присоединиться к альянсу до конца текущей недели, заявил президент страны Саули Ниинисте, передает НСН.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ФинляндияТурцияНАТОЙенс Столтенберг

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