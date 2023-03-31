Столтенберг поприветствовал решение Турции о вступлении Финляндии в НАТО

Генассамблея парламента Турции в ночь на пятницу ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Столтенберг поприветствовал это решение.

По словам генсека, голосование турецкого парламента завершает процесс присоединения Финляндии к блоку. Это сделает НАТО «сильнее и безопаснее», написал Столтенберг в своих соцсетях.

Финляндия может присоединиться к альянсу до конца текущей недели, заявил президент страны Саули Ниинисте, передает НСН.

