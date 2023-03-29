Ниинистё: Финляндия может вступить в НАТО до конца этой недели

Финляндия может вступить в Североатлантический альянс ещё до конца этой недели. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё, передает ТАСС.

По его словам, протокол о вступлении страны в НАТО осталось ратифицировать только Турции.

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Глава финского государства напомнил, что турецкий парламент может провести голосование по этому вопросу в четверг.

«После этого Финляндия сразу же сможет стать членом альянса», - подчеркнул Ниинистё.

Ранее, как сообщала НСН, парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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