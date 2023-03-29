Ниинистё: Финляндия может вступить в НАТО до конца этой недели
29 марта 202321:32
Финляндия может вступить в Североатлантический альянс ещё до конца этой недели. Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё, передает ТАСС.
По его словам, протокол о вступлении страны в НАТО осталось ратифицировать только Турции.
Глава финского государства напомнил, что турецкий парламент может провести голосование по этому вопросу в четверг.
«После этого Финляндия сразу же сможет стать членом альянса», - подчеркнул Ниинистё.
Ранее, как сообщала НСН, парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru