Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Одобрение парламента Турции дает Финляндии юридические основания для полноправного членства в НАТО. Анкара была последним членом альянса, который не поддерживал присоединение республику к военному блоку.

Вступление Финляндии в НАТО 27 марта поддержал парламент Венгрии. Против выступили лишь шесть парламентариев.



Финляндия может официально стать членом Североатлантического альянса до конца текущей недели. Об этом заявил президент республики Саули Ниинисте, передает НСН.

