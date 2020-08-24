Шарики безысходности. В Совфеде оценили литовский зонд в Белоруссию
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал НСН, нужна ли Белоруссии помощь России для защиты своего воздушного пространства.
Зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, запущенный со стороны Литвы, ликвидировали ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа. Минобороны Белоруссии направило в МИД страны материалы для подготовки ноты протеста.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, нужна ли Белоруссии помощь России для защиты своего воздушного пространства.
«С такими нарушениями Белоруссия легко справится сама. Нужно отдать должное боеготовности противовоздушной обороны Белоруссии. Понятно, что это провокация, что она сделана с одобрения властей. Такие провокации координируются из единого центра, но всегда могут сослаться на хулиганство. Такие действия – это безысходность. Общество в Белоруссии подогрето в результате длительных серьезных действий, в том числе самих властей Белоруссии. Когда звучала антироссийская риторика, когда допускались националисты, всевозможные акции из-за рубежа, в том числе так называемая система обучения белорусов с выдачей карты поляка жителям западных областей Белоруссии. Мы об этом предупреждали белорусскую сторону. Сегодня об этом начал говорить официальный Минск. Так что эти зонды с оппозиционными флагами – это элемент психологического давления на него. Мелкая пакость от абсолютной безысходности, что у них ничего в Белоруссии не получается», - сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что российское руководство ведет себя абсолютно правильно относительно белорусской проблемы.
«Белоруссия справится сама. Мы всегда рядом. Это внутреннее дело Белоруссии и белорусского народа. Они справятся сами», - заключил сенатор.
Отметим, набравший по официальным данным более 80% голосов на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести военные учения на гродненском направлении, а также усилить охрану границы и внимательно отслеживать перемещения войск НАТО по территории Литвы и Польши.
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