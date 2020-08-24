Шарики безысходности. В Совфеде оценили литовский зонд в Белоруссию

Зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, запущенный со стороны Литвы, ликвидировали ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа. Минобороны Белоруссии направило в МИД страны материалы для подготовки ноты протеста.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, нужна ли Белоруссии помощь России для защиты своего воздушного пространства.