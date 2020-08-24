Шарики безысходности. В Совфеде оценили литовский зонд в Белоруссию

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал НСН, нужна ли Белоруссии помощь России для защиты своего воздушного пространства.



Зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, запущенный со стороны Литвы, ликвидировали ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа. Минобороны Белоруссии направило в МИД страны материалы для подготовки ноты протеста.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал НСН, нужна ли Белоруссии помощь России для защиты своего воздушного пространства.

Белоруссия заподозрила яд в запущенных из Литвы шариках

«С такими нарушениями Белоруссия легко справится сама. Нужно отдать должное боеготовности противовоздушной обороны Белоруссии. Понятно, что это провокация, что она сделана с одобрения властей. Такие провокации координируются из единого центра, но всегда могут сослаться на хулиганство. Такие действия – это безысходность. Общество в Белоруссии подогрето в результате длительных серьезных действий, в том числе самих властей Белоруссии. Когда звучала антироссийская риторика, когда допускались националисты, всевозможные акции из-за рубежа, в том числе так называемая система обучения белорусов с выдачей карты поляка жителям западных областей Белоруссии. Мы об этом предупреждали белорусскую сторону. Сегодня об этом начал говорить официальный Минск. Так что эти зонды с оппозиционными флагами – это элемент психологического давления на него. Мелкая пакость от абсолютной безысходности, что у них ничего в Белоруссии не получается», - сказал Клинцевич.

Литва, Латвия и Польша пригрозили Лукашенко санкциями ЕС

Он подчеркнул, что российское руководство ведет себя абсолютно правильно относительно белорусской проблемы.

«Белоруссия справится сама. Мы всегда рядом. Это внутреннее дело Белоруссии и белорусского народа. Они справятся сами», - заключил сенатор.

Отметим, набравший по официальным данным более 80% голосов на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести военные учения на гродненском направлении, а также усилить охрану границы и внимательно отслеживать перемещения войск НАТО по территории Литвы и Польши.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:БелоруссияЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры