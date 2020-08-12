Литва, Латвия и Польша пригрозили Лукашенко санкциями ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план по разрешению кризиса в Белоруссии, передаёт ТАСС.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», - сообщил он.

Белорусская оппозиция призвала к объединению национальную диаспору

Согласно плану, власти Белоруссии сперва должны прекратить применение силы к протестующим, затем освободить задержанных и, под конец, начать диалог с представителями гражданского общества.

«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», - добавил Науседа.

Кроме того, было предложено организовать в Белоруссии национальный совет для создания диалога между властью и оппозицией. А в случае провала составленного плана, предупредил литовский лидер, Белоруссию ждут европейские и национальные санкции.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что республика скатывается к гражданской войне по вине Лукашенко. Как заявил эксперт «360», президент Белоруссии выбрал жесткий силовой сценарий и не собирается признать, что против него уже выступает большинство народа.

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Фото: belta.by
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзАлександр Лукашенко
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