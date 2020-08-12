Литва, Латвия и Польша пригрозили Лукашенко санкциями ЕС

Согласно плану, власти Белоруссии сперва должны прекратить применение силы к протестующим, затем освободить задержанных и, под конец, начать диалог с представителями гражданского общества.

«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», - добавил Науседа.

Кроме того, было предложено организовать в Белоруссии национальный совет для создания диалога между властью и оппозицией. А в случае провала составленного плана, предупредил литовский лидер, Белоруссию ждут европейские и национальные санкции.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что республика скатывается к гражданской войне по вине Лукашенко. Как заявил эксперт «360», президент Белоруссии выбрал жесткий силовой сценарий и не собирается признать, что против него уже выступает большинство народа.

