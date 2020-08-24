Белоруссия заподозрила яд в запущенных из Литвы шариках

В белорусском оборонном ведомстве заявили, что расценивают ситуацию как провокацию и подчеркнули, что белорусские летчики не нарушали воздушное пространство Литвы.

"Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов... Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", - приводятся в сообщении Минобороны республики слова и. о. замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Олега Орлова.

Он также подчеркнул, что "любая граница любого государства является неприкосновенной".

ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа пресекли провокацию со стороны Литвы в районе населённого пункта Волковщина. Об этом заявили в Минобороны республики, передаёт RT.

Уточняется, что сопредельной территории попытались запустить зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Их полёт удалось пресечь без использования оружия.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках.

