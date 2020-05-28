Сенатор Косачев ответил на запрет Запада просить помощи у России
«Коллективный Запад» боится, что его неудачи в борьбе с коронавирусом породят симпатии союзников к России и Китаю, заявил в эфире НСН сенатор Константин Косачёв.
Пандемия коронавируса COVID-19 показала примеры дефицита гуманизма, связанного с неизлечимым эгоизмом ряда правящих стран и их элит, считает глава МИД России Сергей Лавров. Такие страны не только пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай, но и спекулировать на российской помощи другим странам, написал министр в статье для китайского издания Global Times. По словам Лаврова, доходит даже до запретов обращаться к России за медицинским и гуманитарным содействием.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН рассказал, почему даже в ситуации глобальной угрозы «коллективный Запад» продолжает делить мир на союзников и противников.
«Меня не удивляет информация, которую озвучил наш министр, поскольку она, к сожалению, укладывается в логику поведения наших геополитических оппонентов — так называемого коллективного Запада. Они в любой ситуации, даже когда это затрагивает интересы, безопасность и здоровье людей, ставят на первый план задачу обеспечения собственного доминирования в мире, причем не через тесную конкурентную борьбу, а через подавление соперников.
Это происходит в отношении России, что называется, при любой погоде, и сейчас, в условиях, когда весь мир переживает общую беду, и когда ответ на неё, по идее, должен быть коллективным, без разделения на союзников и противников. Этого не происходит в сознании коллективного Запада. Он опасается того, что его собственное поведение на начальном этапе пандемии может расшатать консолидированные ряды сторонников нового либерального мира, а симпатии к таким странам, как Россия и Китай, напротив, могут возрасти.
Поэтому да, действительно, идёт откровенный шантаж и запугивание тех стран, которые теоретически могут себе представить сближение с Россией на принципах противодействия пандемии», - отметил Косачёв.
Россия в разгар пандемии коронавируса направила военных медиков с гуманитарной миссией в Италию, а затем в Сербию. При этом в Италии, являющейся членом НАТО, общественность восприняла эту помощь неоднозначно.
В апреле Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» рассказал, что некоторые страны ЕС и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, но им не разрешают «старшие товарищи». Он также рассказал об обращении всемирно известного иностранного футбольного клуба в российский неправительственный фонд, которое руководству команды впоследствии пришлось отозвать из-за позиции властей.
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