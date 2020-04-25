Лавров: «Старшие товарищи» запрещают просить помощи у России

Некоторые страны Европы, ЕС и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом по примеру Италии, но им просто не разрешают «старшие товарищи». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой сегодня показал «Первый канал».

В Италии создали петицию против российских медиков

Глава российского МИД рассказал об обращении одного из европейских футбольных клубов — гранда мирового футбола, который был готов приобрести «какие-то элементарные вещи». Клуб обратился в российский неправительственный фонд, но когда получил положительный ответ из Москвы, неожиданно отказался. По словам Лаврова, он не поверил бы в это, если бы сам не видел оригиналы документов: футбольному клубу не разрешили сотрудничество.

За помощью в борьбе с коронавирусом к России обращались Сербия и Италия. При этом в Италии, являющейся членом НАТО, после прибытия в страну российских военных медиков в прессе появились критические статьи, а также была создана петиция с требованиями к властям разъяснить условия предоставления помощи.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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