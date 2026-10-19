Рейс Новосибирск-Махачкала подал сигнал бедствия и решил приземлиться в Омске
19 октября 202611:00
Юлия Савченко
Самолет авиакомпании S7, который следует из Новосибирска в Махачкалу подал сигнал бедствия «7700» в небе над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Лайнер развернулся в небе близ Кокшетау.
По данным авиакомпании, на борту возникла техническая неисправность. Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Омске.
Ранее киргизская авиакомпания «Авиа траффик» опровергла сведения о том, что ее самолет подал сигнал бедствия во время выполнения рейса Бишкек - Москва.
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