Францию не удивить массовыми протестами, но в этом году молодежь решила оказать давление на правительство перед выборами, а часть политиков пытается воспользоваться ситуацией, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

90% университетов Франции закрыты или заблокированы из-за протестов старшеклассников и студентов. Всего протесты охватили 27 департаментов Франции и привели к закрытию 130 учебных заведений. Об этом сообщают французские СМИ. Обичкина объяснила, почему митинги не заканчиваются.