Профессор МГИМО раскрыла, кому выгодны протесты во Франции
Некоторые политические движения рассчитывают на успех на выборах из-за протестов, но может случиться обратный сценарий, заявила НСН Евгения Обичкина.
Францию не удивить массовыми протестами, но в этом году молодежь решила оказать давление на правительство перед выборами, а часть политиков пытается воспользоваться ситуацией, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
90% университетов Франции закрыты или заблокированы из-за протестов старшеклассников и студентов. Всего протесты охватили 27 департаментов Франции и привели к закрытию 130 учебных заведений. Об этом сообщают французские СМИ. Обичкина объяснила, почему митинги не заканчиваются.
«Студенты проявляют солидарность со школьниками, но волнения в пригородах перерастают в мощные столкновения с полицией, есть раненые. Причина не только в проблемах школ, нехватке учителей и недофинансирования, это касается еще и трудоустройства уже после получения диплома. Например, молодой человек на первую зарплату не способен оплатить себе жилье. В крупных университетских городах падает покупательная способность, и у молодых наступает разочарование в будущем. Они не верят, что их мечты станут реальными и теряют надежду на что-то хорошее. Сеейчас облик протестов уже стал пугать средних французов, но я думаю, что все постепенно уляжется. Никто не ожидал такого размаха насилия, но во Франции такое происходит регулярно. Демонстрации оказались активными из-за того, что осенью правительство принимает бюджет, и это благоприятный момент для того, чтобы достучаться до кабинета министров. Они уже пообещали побольше выделить на образование», — отметила она.
Обичкина добавила, кому выгодны уличные беспорядки.
«Ситуацией хотят воспользоваться сторонники кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона и его движение “Непокоренная Франция”. Они сочувствуют иммигрантской молодежи, а внутри партии достаточно большая фракция представляет их интересы. Молодые люди очень политизированы, а это важно перед выборами в апреле 2027 года — 80% французов от 19 до 29 лет заявляют, что пойдут голосовать. Такая мобилизация повлияет на исход выборов. Хотя не очень понятно, кому протесты принесут успех — с другой стороны, бесчинства на улицах и “праздник непослушания” может привести к тому, что в первом туре граждане проголосуют за умеренных центристов, за партию порядка», — указала она.
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