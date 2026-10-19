СМИ: НАТО обсудит потребности в вооружении на случай конфликта с Россией
Государства НАТО намерены до конца октября провести переговоры и оценить потребности в вооружении на случай конфликта с Россией. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, в ходе обсуждений будут определены целевые показатели на 2029 год, пишет RT. В соответствии с ними каждой стране блока предстоит предоставить определенные силы и средства.
Кроме того, на переговорах планируют обсудить пять ключевых тем. Среди них вопросы, сколько ресурсов готовы предоставить государства, замещение военной помощи США, более пристальное внимание к южному и юго-восточному флангам. Также в НАТО рассмотрят наращивание производства беспилотников, их будущую пропорцию с классическими вооружениями, сотрудничество с Украиной.
Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России.
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