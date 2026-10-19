СМИ: НАТО обсудит потребности в вооружении на случай конфликта с Россией

По данным издания, в ходе обсуждений будут определены целевые показатели на 2029 год, пишет RT. В соответствии с ними каждой стране блока предстоит предоставить определенные силы и средства.

Кроме того, на переговорах планируют обсудить пять ключевых тем. Среди них вопросы, сколько ресурсов готовы предоставить государства, замещение военной помощи США, более пристальное внимание к южному и юго-восточному флангам. Также в НАТО рассмотрят наращивание производства беспилотников, их будущую пропорцию с классическими вооружениями, сотрудничество с Украиной.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России.

