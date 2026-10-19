Вице-премьер Григоренко обратился с просьбой о переходе на другую работу

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу, просьбу поддержали президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом заявил глава департамента пресс-службы и референтуры кабмина - пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

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«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления - финансы и цифровое развитие, зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец», - приводит его слова РИА Новости.

Григоренко занимал свой пост с 2020 года.

Ранее Михаил Мишустин предложил назначить новым зампредседателя правительства – главой аппарата кабмина первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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