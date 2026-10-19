Границы не закрыть: Почему мигранты громят Францию
Андрей Климов напомнил НСН, что европейские страны при всем желании не могут закрыть границы, смена власти в этом смысле ничего не поменяет.
В погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, и закрыть границы у Евросоюза не получится. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «жестко наказать всех мародеров», устроивших погромы во Франции. В обращении к нации он призвал правительство принять необходимые меры и не допустить повторения беспорядков. Напомним, что массовые протесты во Франции прошли на выходных 17-19 октября на фоне роста стоимости жизни и недовольства социальной политикой властей. По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Климов раскрыл, кто именно громит французские города.
«Конечно, если верить Трампу (президенту США. — Прим. НСН), то это все мигранты. Но на самом деле это не так. Другое дело, что мигранты ещё больше запутывают ситуацию. Они перегружают французскую социальную сферу, снижают эффективность французской экономики, способствуют росту криминала: это наркотики, торговля людьми, воровство, мошенничество. Так что да, определённый процент мигрантов принимал участие. Жители Франции и более коренные французы, конечно, не в восторге от того, что происходит. Это тоже увеличивает градус накала страстей. Но я призываю не подходить к происходящему столь однобоко», — рассказал он.
Также депутат напомнил, откуда вообще взялась проблема с мигрантами.
«Как только ЕС увлекся внешнеполитическими вопросами, тогда все и пошло, куда пошло. А мигранты — это практически жертвы того же французского колониализма и империализма. Они приходят, как правило, из тех стран, где Франция проводила свою жесткую политику в отношении колоний и выкачивала средства в метрополии. А теперь они движимы справедливым гневом приезжать туда и брать награбленное», — уточнил он.
При этом Климов отметил, что при всем желании Европа не сможет отгородиться от мигрантов и закрыть свои границы, даже если президентом Франции станет другой человек.
«Европейские страны при всем желании не могут закрыть границы. От глобального Юга их отделяет Средиземное море. Вы представляете себе ситуацию, при которой Евросоюз сможет сделать сплошную охрану всего огромного побережья от Атлантики до Суэцкого канала? Там никаких пограничников не хватит. Армия у них на самом деле копеечная: численность боеспособных войск от 15 до 30 тысяч человек. Тем временем весь потенциал нежелательной миграции глобального Юга оценивается в полмиллиарда человек. Это даже больше, чем живет сегодня в странах Евросоюза. И если кто-то думает, что сейчас госпожа Ле Пен придет и закроет границу, то он сильно ошибается. Шлагбаумы опустятся, поставят троих полицейских, а дальше — горы, море. Сейчас в Евросоюзе системный кризис и, на мой взгляд, вряд ли они выйдут из него», — отметил он.
Ранее, комментируя в видеообращении к народу крупнейшие в стране демонстрации, Макрон заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны, добавив, что необходимо наказать всех мародеров. При этом президент отказался брать на себя ответственность за повышение цен и перебои с поставками топлива. Он подчеркнул, что единственная причина — конфликт в Персидском заливе, в котором его страна не участвует, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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