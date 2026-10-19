В погромах во Франции принимают участие и мигранты, которые являются питательной средой для криминала и преступности, и закрыть границы у Евросоюза не получится. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «жестко наказать всех мародеров», устроивших погромы во Франции. В обращении к нации он призвал правительство принять необходимые меры и не допустить повторения беспорядков. Напомним, что массовые протесты во Франции прошли на выходных 17-19 октября на фоне роста стоимости жизни и недовольства социальной политикой властей. По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Климов раскрыл, кто именно громит французские города.

«Конечно, если верить Трампу (президенту США. — Прим. НСН), то это все мигранты. Но на самом деле это не так. Другое дело, что мигранты ещё больше запутывают ситуацию. Они перегружают французскую социальную сферу, снижают эффективность французской экономики, способствуют росту криминала: это наркотики, торговля людьми, воровство, мошенничество. Так что да, определённый процент мигрантов принимал участие. Жители Франции и более коренные французы, конечно, не в восторге от того, что происходит. Это тоже увеличивает градус накала страстей. Но я призываю не подходить к происходящему столь однобоко», — рассказал он.

Также депутат напомнил, откуда вообще взялась проблема с мигрантами.

«Как только ЕС увлекся внешнеполитическими вопросами, тогда все и пошло, куда пошло. А мигранты — это практически жертвы того же французского колониализма и империализма. Они приходят, как правило, из тех стран, где Франция проводила свою жесткую политику в отношении колоний и выкачивала средства в метрополии. А теперь они движимы справедливым гневом приезжать туда и брать награбленное», — уточнил он.